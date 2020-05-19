Штормовой ветер повалил в Киеве десятки деревьев (фото)

Столица страдала от порывов ветра в 15-20 м/сек.

Столичные коммунальщики вчера убирали поваленные ветром деревья / Facebook КО "Киевзеленстрой"

В столице накануне из-за шквального ветра было повалено или повреждено 55 деревьев.

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Об этом сообщается в Facebook коммунального объединения "Киевзеленстрой". Отмечается, что Киев страдал от порывов ветра в 15-20 м/сек.

«Первые звонки о поврежденных деревьях начали поступать в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой» вчера в 16 часов. Всего было 17 вызовов, из них о поваленных деревьях – 12.

Работники районных КП УЗН насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях. Больше всего пострадал Деснянский район – там упало 10 деревьев, а вот Голосеевский район непогода миновала. Уборка территорий продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.