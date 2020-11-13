"Дома утопали в грязи": смертоносный шторм налетел на Филиппины, погибли более 40 человек (фоторепортаж)

Здания покрыло мусором и слоем грязи.

Сегодня, 13 ноября, филиппинская полиция и солдаты присоединились к поиску пропавших без вести после того, как тайфун "Вамко" убил по меньшей мере 42 человека.

Об этом сообщает Reuters.

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"Вамко", 21-й и самый смертоносный циклон, обрушившийся на страну в этом году, прорвался через главный остров Лусон в то время, когда Филлиппины еще не восстановились от "Гони", самого мощного тайфуна за 2020 год.

Десятки тысяч домов были затоплены. Здания покрыло мусором и слоем грязи.

«Все дома утопали в грязи и воде», - сказал 51-летний Майк Русио, вычерпывая грязь и воду из своего двухэтажного дома.

Полиция сообщила, что 42 человека погибли, 43 получили ранения и 20 пропали без вести.

Восемь тайфунов подряд за последние два месяца усугубляют проблемы для правительства, борющегося с коронавирусными инфекциями и экономическим спадом.

Синоптики прогнозируют, что после "Вамко" до конца декабря на Филиппины обрушится еще до трех тайфунов.

Сейчас "Вамко" приближается к центральному Вьетнаму, где разрушительные наводнения и оползни с начала октября унесли жизни не менее 160 человек. Ожидается, что в субботу он выйдет на берег.

Справка УНИАН. Филиппины - архипелаг из более чем 7600 островов. Ежегодно они переживают около 20 тропических штормов.

Мощнейший шторм за историю наблюдений на Филиппинах

Супертайфун "Гони" (местное название "Ролли") унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на сумму около 230 млн долларов на Филиппинах.

В регионах пострадали до 1,2 млн человек.

Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" самым сильным штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.

"Гони" разрушил инфраструктуру, повалил деревья и вызвал оползни.

Сообщается о не менее 20 погибших, еще трое пропали без вести. В результате урагана пострадали не менее 165 человек.

В Камаринес Сур из-за сильных ветров, обрушившихся на регион, произошли массовые отключения электроэнергии. Внезапные наводнения обрушились на местные деревни, а дороги были заблокированы обломками лавового потока вулкана Майон.

Сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.