На Филиппины налетел мощнейший шторм за историю наблюдений в стране: погибли десятки людей (фоторепортаж, видео)

Филиппины побили собственный рекорд штормов: на острова налетел мощнейший ураган, который унес жизни 20 человек.

Супертайфун "Гони" (местное название "Ролли") унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на сумму около 230 млн долларов на Филиппинах.

Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками (NDRRMC).

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В регионах пострадали до 1,2 млн человек.

Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" самым сильным штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.

"Гони" разрушил инфраструктуру, повалил деревья и вызвал оползни.

Сообщается о не менее 20 погибших, еще трое пропали без вести. В результате урагана пострадали не менее 165 человек.

В Камаринес Сур из-за сильных ветров, обрушившихся на регион, произошли массовые отключения электроэнергии. Внезапные наводнения обрушились на местные деревни, а дороги были заблокированы обломками лавового потока вулкана Майон.

Сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.

Шторм "Эта" в Никарагуа и Гондурасе

Шторм "Эта" - один из самых сильных, обрушившихся на Центральную Америку за многие годы, накрыл Никарагуа как ураган 4-й категории, а затем ослаб, захлестнув соседний Гондурас.

По прогнозам Национального ураганного центра США (NHC), "Эта" вернется в море и наберет обороты в виде тропического шторма, который в эти выходные достигнет Кубы и южной Флориды.

На территории Никарагуа и Гондураса шторм повредил дома, дороги и мосты, вынудив тысячи людей укрыться в убежищах.

В Гондурасе объявили чрезвычайное положение.

В Никарагуа шторм повалил деревья и линии электропередач, и вызвал серьезное наводнение.