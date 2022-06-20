Практически по всей стране будет ясно и безоблачно.

Неделя в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды. Практически по всей стране сегодня ожидается 30-градусная жара, а небо будет ясным и безоблачным.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +30°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +30°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +31°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +16°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+30°.

В Одессе 20 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +29°.

Народные приметы на 20 июня

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

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