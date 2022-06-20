Неделя в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды. Практически по всей стране сегодня ожидается 30-градусная жара, а небо будет ясным и безоблачным.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°.
- Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +30°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
- В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.
- В Тернополе 20 июня ночью будет +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +31°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.
- В Виннице сегодня будет +16°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+30°.
- В Одессе 20 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
- В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+27°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +29°.
Народные приметы на 20 июня
20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.