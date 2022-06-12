Осадки ожидаются на северо-востоке страны.

Сегодня в Украине по-прежнему будет жарко, особенно на Востоке, в Центре и на Юге, где воздух прогреется до +30°...+32°. В северных областях сегодня будет чуть менее жарко, +27°...+29°, а самая комфортная температура ожидается на западе Украины - до +24°...+26°. В Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской и полтавской областях ожидаются грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет самая комфортная температура. Здесь столбики термометров покажут +24°...+26°, лишь на Закарпатье будет до +27°. Будет сухо, много солнца, местами - небольшая облачность.

На севере Украины сегодня будет теплее, до +27°...+29°. В Киевской области ожидаются небольшие дожди, в Черниговской и Сумской - грозы. Сухо и практически безоблачно будет лишь на Житомирщине.

Жителей Центра сегодня ждет жара от +28° до +32°. В полтавской области погремят грозы, на остальной территории будет сухо и практически безоблачно.

На востоке Украины - тоже жара. Здесь воздух нагреется до +31°. На Харьковщине погремят грозы, но они никак не повлияют на температуру.

Жителей юга Украины также ждет жаркая погода. Здесь столбики термометров покажут +30°...+32°, однако в Крыму воздух прогреется до +25°. Без осадков, небольшая облачность.

Напомним, в ближайшие дни в Украине все еще будет очень жарко. Снижения температуры стоит ждать не ранее 14 июня.

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