Снижение температуры в Украине стоит ждать не раньше вторника, 14 июня.

В ближайшие дни в Украине все еще будет очень жарко. Снижения температуры стоит ждать не ранее 14 июня.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В целом в Украине жара ослабнет со вторника, с 14-го июня", - сообщила она.

Напомним, по ее прогнозу, жары будет хватать и на Троицу. Днем температура будет достигать +27...+32 градусов. Однако на западе на севере будет немного комфортнее, +24...+29 градусов.

По прогнозу Погода УНИАН, 14 июня во многих областях на севере, в центре и на юге Украины ожидаются дожди, местами - с грозами. Температура упадет почти по всей стране, только на юго-востоке жара будет достигать +30...+32 градусов. На западе столбики термометров покажут +19...+22, а на севере воздух прогреется до +24 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 11 июня в восьми областях на западе Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы и град.

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