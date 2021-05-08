Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото УНИАН
В субботу, 8 мая, по всей Украине будет облачная погода с прояснениями, ожидаются ливни. Сухо будет только на Закарпатье, Киевщине, Черниговщине и в Крыму. Температура днем будет колебаться в пределах +11°...+17°, в Крыму повысится до +25°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - облачная погода с прояснениями и ливни. Днем ожидается +13°...+16°. В Киеве - без осадков, днем температура поднимется до +13°. Ночью ожидается +4°.
- На западе Украины - облачно с прояснениями, дожди. Днем температура продержится на уровне +11°...+14°, а ночью опустится до 0°.
- На севере - переменная облачность, на Сумщине возможен ливень. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +14°, а ночью покажут +3°.
- На юге воздух прогреется до +25° (в Крыму). В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями и дождями. Холоднее всего будет в Николаеве и Херсоне - до +16°. Ночью температура не опустится ниже +5°.
- На востоке ожидается переменная облачность и дожди. Днем температура составит +14°...+17°, а ночью упадет до +4°.
Народные приметы 8 мая
8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
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