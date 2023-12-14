Температура в столице поднимется до +2°.

В четверг, 14 декабря, киевлян ждет пасмурная и мокрая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут -1°, днем воздух прогреется до +2°, а ближе к ночи похолодает до -2°. Весь день ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью и осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, но будет расти, 736-742 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 14 декабря - прогнощ на сегодня по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 14 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В- Черновцах в четверг - сплошная облачность, ноч миью 0°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...+4°, дождь.

В Одессе 14 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+12°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +2°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: