Осадки ожидаются везде, кроме юга и юго-востока страны.

В четверг, 14 декабря, украинцев ждет непростая погода. Ожидается много осадков в виде дождей, мокрого снега и снега, а также усиление ветра. Осадки будут везде, кроме юга и юго-западных областей. Температура будет плюсовая: на западе, севере и востоке ожидается +1°...+3°, в центральной части Украины воздух прогреется до +4°...+10°, а на юге столбики термометров подскочат аж до +7°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°, снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 14 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...+4°, дождь.

В Одессе 14 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+12°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +2°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

Приметы погоды 14 декабря

Если в этот день морозно и ветрено, то в следующем году будет хороший урожай. Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и пойдет снег.

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