Сегодня, 20 июня, в Украине местами будет +30°. В Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях - грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
На севере страны будет переменная облачность, без осадков. Лишь в Житомирской области могут покапать небольшие дожди. Воздух прогреется до +30°.
В западных областях ожидается много осадков. В Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях - грозы. Теплее всего будет в волынской и Ривненской областях - до +29°, на остальной территории +23°...+27°.
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На востоке страны +26°...+30°. Без осадков, переменная облачность.
В центральных областях также ожидается сухая погода, в Кропивницком - гроза. Столбики термометров покажут +25°...+27°.
На юге Украины до +27°. В Одесской области и в Крыму - небольшие дожди.
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