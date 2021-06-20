Осадки ожидаются в западных, центральных и южных областях.

Сегодня, 20 июня, в Украине местами будет +30°. В Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях - грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

На севере страны будет переменная облачность, без осадков. Лишь в Житомирской области могут покапать небольшие дожди. Воздух прогреется до +30°.

В западных областях ожидается много осадков. В Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях - грозы. Теплее всего будет в волынской и Ривненской областях - до +29°, на остальной территории +23°...+27°.

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На востоке страны +26°...+30°. Без осадков, переменная облачность.

В центральных областях также ожидается сухая погода, в Кропивницком - гроза. Столбики термометров покажут +25°...+27°.

На юге Украины до +27°. В Одесской области и в Крыму - небольшие дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская