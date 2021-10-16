Сегодня в Украине будет достаточно много солнца: в некоторых центральных областях ожидается ясная и безоблачная погода, на западе - облачно с прояснениями, лишь на юге местами будет пасмурно. По всей стране воздух прогреется до +12°...+15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет преимущественно облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут +12°...+13°.

Чуть теплее будет на севере страны. Здесь ожидается небольшая облачность и до +14°.

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В центральных областях сегодня будет наиболее солнечно. Ясная и безоблачная погода ожидается в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории - небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +15°.

Немного свежее будет в восточных областях, до +13°...+14°. Ясная и безоблачная погода порадует жителей Харьковской области, на остальной территории - небольшая облачность.

На юге страны сегодня будет преимущественно пасмурно, в Запорожской области и Крыму - небольшая облачность. Воздух прогреется до +13°...+15°.

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Автор: Екатерина Лиманская