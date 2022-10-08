Осадков 8 октября в Украине не будет.

Сегодня, 8 октября, в Украине ожидается настоящее бабье лето. По всей стране будет теплая погода, до +15°...+21°. В большинстве областей будет ясное и безоблачное небо, лишь на юге и юго-востоке ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На востоке Украины сегодня будет +17°...+20°. В Харьковской и Луганской областях ожидается ясная и безоблачная погода, в Донецкой будет немного облачно.

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На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь воздух прогреется до +16°...+17°.

Жителей центральных областей ждет температура от +15° до +20°. На юге Украины 8 октября будет небольшая облачность, а воздух прогреется до +18°...+20°.

В западных областях сегодня будет ясно и безоблачно. Здесь столбики термометров покажут +17°...+21°.

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