Во многих областях ожидаются дожди и снег.

Сегодня, 19 ноября, погода в Украине будет нестабильной и с температурными контрастами. На западе будет минусовая температура, а на юге и местами в восточных и центральных областях ожидается резкое потепление. Также во многих областях пройдут дожди и снег. Осадки сконцентрируются на Левобережье. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня ожидается самая холодная погода. Здесь днем столбики термометров покажут лишь -3°...0° и только на Закарпатье воздух прогреется до +3°. Без существенных осадков.

На севере Украины 19 ноября также будет холодно. Здесь температура будет в пределах -1°...+2°. Ожидается пасмурная погода, а также снег с дождем.

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В центральных областях тепло распределится неравномерно. В Виннице будет до +1°, в Черкассах - до +6°, в Полтаве и Кропивницком столбики термометров покажут +9°...+10°, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +13°..+14°. Ожидаются дожди, в Винницкой области - со снегом.

На востоке Украины сегодня также будет разброс температур. В районе Харькова температура поднимется всего до +6°, а в Луганской и Донецкой воздух прогреется до +12°. Также ожидаются дожди.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая теплая погода. Здесь в течение дня ожидается от +13° до +15°. В Крыму - дожди, в Запорожской области возможны грозы.

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