Утром в столице нулевая температура, но днем станет теплее

На сегодня синоптики прогнозируют Киевщине плюсовую температуру с незначительными осадками в виде мокрого снега.

За данными Украинского гидрометцентра, температура днем составит от 3° мороза до 2° тепла. Обещают, что на протяжении 16 декабря будет облачно с прояснениями.

Водителям следует быть осторожными, на дорогах вновь есть гололедица. Ветер сегодня дует по западному направлению, его скорость достигает 5-10 м/с.

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В Киеве будет немного холоднее. Утром киевлян встретил легкий мороз в -1° тепла, в течение дня обещают, что будет 0°.

По состоянию на 7:40 утра в столице наблюдалась относительная влажность 88%. Атмосферное давление составило 756 мм. рт.с.

Какой прогноз погоды синоптики давали на 16 декабря

На сегодня почти для всех регионов Украины прогнозировали похолодание вместе с дождем и мокрым снегом. В частности, осадков следует ожидать в северной части государства.

Многим областям левобережьям обещали "минусовую" температуру. В то же время повезло западным территориям - там столбики термометров сегодня покажут +2°...+4°. На севере Украины холоднее всего будет в Сумской области - там максимальная температура тепла составит -3°.

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