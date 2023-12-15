В ближайшие дни в столице будет облачно и влажно.

В следующие пять дней в Киеве ожидается облачная и влажная погода. Однако скоро наступит потепление. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных в столице предполагается небольшой мокрый снег и дождь. В воскресенье, 17-го декабря, осадки будут интенсивнее.

"Ближайшей ночью ожидается мороз, но в дальнейшем есть тенденция к повышению температуры как ночью, так и днем", - говорят в Укргидрометцентре. В частности, уже 19-20 декабря воздух в столице будет прогреваться до +7°.

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Дорожные условия на выходных могут осложниться из-за гололеда, поэтому горожанам рекомендуют быть осторожным на дороге и соблюдать соответствующие меры безопасности.

По прогнозам, в первой половине следующей недели в Киеве ожидаются небольшие дожди.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

16 декабря, по данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, а днем-около 0°.

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве выходными - небольшой мокрый снег или дождь. Она предупреждает, что 17-го декабря осадки будут более интенсивными. Ночью в столице ожидается небольшой "минус", а в течение дня будет +1...+3 градуса.

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