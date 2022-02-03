А главный мировой сурок-"метеоролог" Фил из Пенсильвании предсказал затяжную зиму.

В этом году самые известные канадские сурки-"метеорологи" дали разные прогнозы погоды весной.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным издания, сурок Вилли из Онтарио предсказал еще шесть недель зимы, а Сэм из Новой Шотландии ожидает ранний приход весны.

Как сообщается, в этом году обе церемонии проходили онлайн без присутствия аудитории и запуска праздничных фейерверков через пандемию коронавирус.

Читайте такжеДень сурка 2022: особенности, традиции и история веселого праздника

День сурка в США: что предсказал главный мировой сурок-"метеоролог"

Главный мировой сурок-"метеоролог" Фил из Пенсильвании предсказал в этом году затяжную зиму.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Фил вышел из своего пня и увидел свою тень.

Связи с фольклором, который датируется 1887 годом, если грызун увидит свою тень в День сурка, холодная погода продлится шесть недель. Если облачно и не появляется тень, наступление весны уже близко.

Однако частичку надежды дал соперник Фила сурок Чак из нью-йоркского зоопарка "Статен-Айленд". Он не увидел тени, когда вылез из своего домика.

День сурка в Украине: какой прогноз сделал сурок Тимка

По прогнозу украинского сурка-"метеоролога" Тимки III, в этом году весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - рассказала научный сотрудник кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

"Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", - добавила она.

Вас также могут заинтересовать новости: