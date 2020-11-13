Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики
Оттепели и небольшие морозы этой зимой будут сменять друг друга.
Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.
Об этом Апострофу сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
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"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – сказала она.
Синоптик также напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.
Аномально теплая зима в Украине: прогноз синоптиков
У синоптиков есть все основания ожидать, что зима 2020/2021 годов будет аномально теплой.
По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, как и в прошлом году у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.
"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.
Однако вряд ли грядущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса, говорит Балабух.
Вместе с тем, ученая сообщила, что данный год уже конкурирует с 2016, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.
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