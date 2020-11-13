Климатолог объяснила, почему Украину ждет аномально теплая зима

В стране будет преобладать область высокого давления с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

Грядущая зима будет на 2 градуса теплее предыдущей / фото REUTERS

У синоптиков есть все основания ожидать, что зима 2020/2021 годов будет аномально теплой.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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По ее словам, как и в прошлом году у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.

Однако вряд ли грядущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса, говорит Балабух.

"Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть", – отметила она.

Вместе с тем, ученая сообщила, что данный год уже конкурирует с 2016, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.

Прогноз погоды на зиму в Украине

По прогнозам синоптиков, зима 2020-2021 в Украине ожидается теплая с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Метеорологи прогнозируют сохранение тенденций прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и даже возможные ледяные дожди.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко подчеркнула, что есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году, но также есть вероятность того, что в зимний период будут дожди. По ее мнению, это не худший вариант, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.