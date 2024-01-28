Сегодня по Киевщине облачно, но без дождя и снега.

С самого утра Киев окутал туман и гололедица. В течение дня будет держаться облачность, однако без значительных осадков.

Об этом говорится в новом прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра. Ветер обещают северный, скоростью 5-8 м/с.

"Температура от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве около 0°", - говорится в прогнозе синоптиков.

По состоянию на 8:15 в Киеве был 0°. Показатель относительной влажности составлял 92%, атмосферное давление было на уровне 755 мм. рт. ст.

Синоптики назвали самые неприятные дни февраля 2024 года

В феврале планету Земля ожидает мощная волна геомагнитных бурь в связи с повышенной солнечной активностью. Обычно, в такие дни метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение в самочувствии. Например, могут возникнуть головные боли и слабость. Мы составили график самых опасных дней на февраль, чтобы вы могли лучше ориентироваться. Серьезные нарушения магнитного поля Земли ожидаются в три разных дня.

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