В феврале ожидается несколько крупных магнитных бурь, которые могут навредить здоровью.

Геомагнитные бури - это редкие и опасные для электросетей и людского здоровья явления. Возникают они из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах стоит знать заранее. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в феврале 2024, и как уберечься от их негативного воздействия.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в феврале 2024

Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 ожидает три магнитные бури.

Видео дня

Первая в месяце слабая магнитная буря ожидается в начале месяца - 4 и 5 февраля. Её мощность достигнет 4 баллов. Затем прогнозируется продолжительная и сильная магнитная буря в середине месяца - с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля вновь снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля. 24 числа буря будет средней, а 25 - слабой.

Важно помнить, что прогноз на такой длительный период является неточным и может меняться в течение февраля, поскольку предсказать поведение Солнца за месяц невозможно.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. Доказано, что колебания солнечной активности влияют на людей, которые пребывают на большой высоте - например, на космонавтов, пилотов и пассажиров самолетов.

Однако исследования влияния бурь на самочувствие в обычных условиях противоречивые. Некоторые метеозависимые люди жаловались на неприятные симптомы в такие дни, а другие не ощущали последствий.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Влияние бурь чаще других ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

боль в суставах и мышцах;

повышение артериального давления;

повышенная температура;

сонливость или бессонница;

сильная усталость;

бессилие.

У большинства людей магнитные бури не вызывают серьёзного недомогания. Поэтому излишне накручивать себя не стоит.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:

Увеличьте физическую активность - больше двигайтесь, ходите пешком, сделайте зарядку.

Ограничьте употребление жареной, жирной, острой еды, фастфуда и сладостей. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, рыбы.

Пейте больше воды - не менее 1,5 литра в сутки.

Регулярно проветривайте комнату, в том числе и перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать и не участвуйте в конфликтах.

Спите не меньше 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу. За признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.

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