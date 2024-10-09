Погода начнется меняться уже 11 октября.

До конца текущей недели погода в Украине резко изменится. Если сегодня-завтра в стране еще будет тепло и сухо, то на выходных уже будет настоящая осенняя погода с дождями и холодом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, 10 октября, по всей Украине будет сухо и тепло. Воздух прогреется до довольно комфортных +18°...+24°.

11 октября погода уже начнет меняться. Первыми это ощутят жители западных областей, где в этот день станет пасмурно и начнутся дожди, а температура снизится до +15°...+19°.

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На остальной территории перед выходными будет тепло, +20°...+24°, и сухо. На юге местами воздух прогреется до практически летних +25°...+26°.

В субботу, 12 октября, дожди продвинутся вглубь страны - мокро будет местами на севере, в центре и на юге страны. Вместе с дождями начнет также снижаться температура. На востоке в субботу сохранится сухая погода.

В конце недели, 13 октября, похолодание охватит уже всю Украину. Столбики термометров в большинстве областей снизятся до +13°...+17°. На крайнем севере будет +10°, а в Крыму воздух прогреется до +19°.

В большинстве областей станет пасмурно, местами на юге, в центральной части и на севере продолжатся дожди.

В Украину идет похолодание - прогноз

О том, что погода в Украине на этой неделе испортится, говорит и синоптик Наталья Диденко. Так, по ее данным, в Киеве 12 октября ожидается дождь и резкое похолодание, а в воскресенье погода испортится и на востоке Украины.

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