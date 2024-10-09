На юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в конце недели и там ситуация изменится.

9 и 10 октября в Украине ожидается красивая комфортная осень, а уже на выходных погода резко испортится. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, она прогнозирует сильный дождь и похолодание в Киеве на 12 октября:

"Если вам надо элегическое типично осеннее настроение, хочется мокнуть под дождем и трястись от холода - как раз такой будет ближайшая суббота: 12-го октября резко похолодает и возможен сильный дождь".

Погода ухудшится и на остальной территории страны. По данным синоптика, 12 октября на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако с воскресенья и там предполагается похолодание.

Погода 9 октября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков. Ветер будет юго-восточный (на востоке страны западный), 5-10 м/с. Днем по всей стране столбики термометров покажут +17°...+22°.

На Киевщине сегодня также ожидается небольшая облачность и также будет сухо. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура по области повысится до +17°...+22°, а в Киеве столбики термометров максимально покажут +20°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшие двое суток будет преимущественно без осадков. Температура ночью +4°...+11°, на побережье морей +12°...+16°, днем +17°...+24°, только в среду в северо-восточной части будет +14°...+19°.

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