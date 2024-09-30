Жители многих городов на востоке и в центральной части Украины жалуются на плохую видимость и оседание пыли на поверхности.

Некоторые города Украины накрыла пылевая буря. На пылевое облако, которое висит в воздухе с ночи, жалуются жители Полтавы, Днепра и Харькова.

В местных пабликах появляются видео, на которых видно, что горизонт застилает пыль, а видимость в городах значительно снизилась. На одном из видео женщина рассказывает, как помыла машину вечером, а утром автомобиль уже весь покрыт пылью.

По данным сервиса Windy, Украину накрывает пылевое облако, которое движется со стороны Казахстана и Узбекистана.

Пылевые бури в Украине

В последнее время пылевые бури в Украине участились. Например, пылевая буря наблюдалась в нашей старне в конце мая, когда к нам пришло облако пыли из Прикаспийской низменности. А в апреле Киев накрыла мощная пылевая буря. Улицы столицы были покрыты облаками из пыли.

Ученые предупреждают, что пылевые бури становятся чаще в Европе, а дальше будет еще хуже. По данным ООН, частота и интенсивность песчаных и пылевых бурь увеличиваются во многих уголках мира. Особенно сильно страдают от этих явлений пустынные и степные зоны. Например, в американских Великих равнинах число таких бурь за последние 20 лет удвоилось. В Ираке в 2022 году за два месяца было зафиксировано десять песчаных штормов.

Однако пылевые бури уже распространяются и на другие территории, такие как южная Европа. ООНовская коалиция, занимающаяся вопросами песчаных и пылевых бурь, отметила, что эти явления оказывают серьёзное воздействие на окружающую среду, климат, здоровье, сельское хозяйство, средства к существованию и социально-экономическое благополучие населения.

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