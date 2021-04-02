На выходных дожди не отступят и похолодание в Украине продолжится (карта)
В воскресенье осадки накроют практически всю страну.
В ближайшую субботу, 3 апреля, Луцк, Черновцы, Симферополь и Харьков накроют дожди. На остальной территории выглянет солнце. Температурный максимум составит +14° - на юге. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +9°...+10°. В воскресенье - местами похолодает +7°. Дожди пройдут практически во всех областях, кроме Хмельниччины, Винничины, Черкасчины и Полтавщины.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода практически не изменится, только добавится дождь.
- Во Львове в субботу ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +8°, переменная облачность, дождь.
- В Луцке в субботу ночью -1°, днем +10°, переменная облачность, ливень. В воскресенье - переменная облачность, ливень ослабнет до небольшого дождя, ночью -1°, днем +9°.
- В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха +1°...+10°. В воскресенье выглянет солнце, температура ночью -1°, днем +10°.
- В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ожидается дождь, +4°...+9°.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье - облачно, 0°...+10°.
- В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье - ливень, температура составит +2°...+9°.
- В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, дождь, +2°...+9°. В воскресенье немного потеплеет: +5°...+15°, ливень.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь. В воскресенье - немного похолодает и дождь усилится. Ночью ожидается +4°, днем +9°.
- В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье ночью +2°, днем +9°, ливень.
- В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье ночью +2°, днем +11°, ливень.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой снег с дождем, температура до +4°. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью -9°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье - небольшая облачность останется, ночью -4°, днем до +9°.
В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +10°. В воскресенье немного похолодает: температура днем повысится до +8°, а ночью упадет до -5°, ливень.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +10°. В воскресенье - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+9°.
В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +9°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +11°, в воскресенье погода не изменится, ночью +4°, а днем немного похолодает до +8°.
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- Винница+11°... -1°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+17°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+11°... +1°
- Кропивницкий+16°... +1°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+12°... 0°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+15°... +4°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+17°... +2°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+16°... 0°
- Тернополь+10°... -1°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+16°... +5°
- Хмельницкий+9°... -1°
- Черкассы+13°... 0°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+12°... -1°