На выходных дожди не отступят и похолодание в Украине продолжится (карта)

В воскресенье осадки накроют практически всю страну.

В воскресенье Украину вновь накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу, 3 апреля, Луцк, Черновцы, Симферополь и Харьков накроют дожди. На остальной территории выглянет солнце. Температурный максимум составит +14° - на юге. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +9°...+10°. В воскресенье - местами похолодает +7°. Дожди пройдут практически во всех областях, кроме Хмельниччины, Винничины, Черкасчины и Полтавщины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода практически не изменится, только добавится дождь.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +8°, переменная облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +10°, переменная облачность, ливень. В воскресенье - переменная облачность, ливень ослабнет до небольшого дождя, ночью -1°, днем +9°.

В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха +1°...+10°. В воскресенье выглянет солнце, температура ночью -1°, днем +10°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ожидается дождь, +4°...+9°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье - облачно, 0°...+10°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье - ливень, температура составит +2°...+9°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, дождь, +2°...+9°. В воскресенье немного потеплеет: +5°...+15°, ливень.

Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь. В воскресенье - немного похолодает и дождь усилится. Ночью ожидается +4°, днем +9°.

В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье ночью +2°, днем +9°, ливень.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье ночью +2°, днем +11°, ливень.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой снег с дождем, температура до +4°. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью -9°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье - небольшая облачность останется, ночью -4°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +10°. В воскресенье немного похолодает: температура днем повысится до +8°, а ночью упадет до -5°, ливень.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +10°. В воскресенье - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+9°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +9°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +11°, в воскресенье погода не изменится, ночью +4°, а днем немного похолодает до +8°.

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