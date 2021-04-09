В ближайшую субботу, 10 апреля, в Украине начнется долгожданное потепление. И хотя все еще ожидается малооблачная погода, местами - переменная облачность, температура повысится уже до +13°. В воскресенье в центральной части страны, а также местами на западе будет ясный солнечный день, потеплеет до весенних +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается малооблачная погода, температура воздуха ночью +2°, днем +13°. В воскресенье ночью потеплеет до +2°, а днем до +15°, весь день будет солнечно.
- Во Львове в субботу ночью +2°, днем +14°, малооблачно. В воскресенье ночью +4°, днем +16°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью +3°, днем +14°, малооблачно. В воскресенье - переменная облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Виннице в субботу будет малооблачно, температура воздуха +1°...+12°. В воскресенье будет солнечно, температура ночью +1°, днем +14°.
- В субботу в Одессе ожидается солнечная погода, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье будет так же ясно, +5°...+14°.
- В Харькове в субботу - малооблачно, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +5°...+14°.
- В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье - потеплеет, температура составит +6°...+15°.
- В Симферополе в субботу - облачно, +1°...+7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, немного потеплеет: +5°...+9°, дождь.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье будет так же пасмурно. Ночью ожидается +9°, днем +13°.
- В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье ночью +6°, днем +13°, пасмурно.
- В Северодонецке завтра ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно, температура до +7°. В воскресенье так же ожидается солнечная погода, температура ночью -1°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +15°. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +4°, днем до +18°.
В Трускавце в субботу будет ясно, температура до +14°. В воскресенье потеплеет: температура днем повысится до +18°, а ночью упадет до +3°.
В Сваляве завтра солнечно, +12°. В воскресенье - так же ясно, температура воздуха +6°...+15°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье - опять солнечно. Температура до +15°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +14°, в воскресенье погода, как и температура, не изменится, а ночью составит +9°.
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