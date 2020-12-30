Значительно похолодает: синоптик рассказала о погоде на Рождество

Снижение температуры возможно уже к 3 января.

На Рождество значительно похолодает / фото УНИАН

В последние дни 2020-го и в начале 2021 года будет стоять почти весенняя погода.

Об этом рассказала заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают ФАКТЫ.

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Снижение температуры возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, а на востоке страны — и до -8°. Днем ожидается около 0° или слабый плюс. А в ближайшее время, до 2 января, будет преимущественно плюсовая температура: от +3° до +8°, на юге — даже до +13°.

"Настоящая зима на Новый год будет в Карпатах, где 30 и 31 декабря ожидается существенный снег. В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом", - говорит синоптик.

К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до -3°...-8°, на востоке — до -10°. Днем будет около 0°.

Погода в Украине в новогоднюю ночь от Натальи Диденко

Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней. Температура воздуха в дневные часы и 31 декабря, и 1 января будет колебаться в пределах +4°...+10°.

Более свежий воздух ожидается в восточных областях - до 0°...-3°, а днем столбики термометров покажут +1°...+4°.

Самым теплым Новый год предполагается в южной части, температурный максимум до +7°...+12°, в Крыму до +12°...+15°.

В западных областях температура воздуха немного снизится, поэтому повысится вероятность снега.

"В Украину придет циклон по имени Кира. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков, максимум - морось", - написала синоптик.

А в течение ночи и дня 1 января дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. А на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут уже поздно вечером 1 января или ночью 2 января.