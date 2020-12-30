Значительно похолодает: синоптик рассказала о погоде на Рождество
Снижение температуры возможно уже к 3 января.
В последние дни 2020-го и в начале 2021 года будет стоять почти весенняя погода.
Об этом рассказала заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают ФАКТЫ.
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Снижение температуры возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, а на востоке страны — и до -8°. Днем ожидается около 0° или слабый плюс. А в ближайшее время, до 2 января, будет преимущественно плюсовая температура: от +3° до +8°, на юге — даже до +13°.
"Настоящая зима на Новый год будет в Карпатах, где 30 и 31 декабря ожидается существенный снег. В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом", - говорит синоптик.
К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до -3°...-8°, на востоке — до -10°. Днем будет около 0°.
Погода в Украине в новогоднюю ночь от Натальи Диденко
Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней. Температура воздуха в дневные часы и 31 декабря, и 1 января будет колебаться в пределах +4°...+10°.
Более свежий воздух ожидается в восточных областях - до 0°...-3°, а днем столбики термометров покажут +1°...+4°.
Самым теплым Новый год предполагается в южной части, температурный максимум до +7°...+12°, в Крыму до +12°...+15°.
В западных областях температура воздуха немного снизится, поэтому повысится вероятность снега.
"В Украину придет циклон по имени Кира. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков, максимум - морось", - написала синоптик.
А в течение ночи и дня 1 января дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. А на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут уже поздно вечером 1 января или ночью 2 января.
- Винница+7°... +5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+7°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... +2°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+6°... 0°