Завтра Украину накроют осадки / фото УНИАН

В среду, 6 апреля, дожди со снегом переместятся с западных областей на остальную территорию. Температура на западе и в центре будет держаться на уровне +5°, а на востоке потеплеет до неожиданных +19°. Практически по всей территории ожидаются дожди, местами - со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - снег с дождем, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • Во Львове в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +6°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +8°.
  • В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
  • В Тернополе 7 апреля ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°, дождь.
  • В Виннице завтра снег с дождем, -2°...+4°.
  • В Житомире в среду - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.
  • В Кропивницком - дождь, температура ночью -1°, днем +14°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+9°.
  • В Одессе 7 апреля - дождь, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Херсоне в среду ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +13°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +15°.
  • В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+9°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +1°, днем +11°.
  • В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, дождь, +2°...+15°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°. 
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +19°.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 7 апреля

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

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Автор: Елена Пилипчак