Несмотря на дожди, на востоке потеплеет до +19°.

В среду, 6 апреля, дожди со снегом переместятся с западных областей на остальную территорию. Температура на западе и в центре будет держаться на уровне +5°, а на востоке потеплеет до неожиданных +19°. Практически по всей территории ожидаются дожди, местами - со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - снег с дождем, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

Во Львове в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +6°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +8°.

В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Тернополе 7 апреля ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°, дождь.

В Виннице завтра снег с дождем, -2°...+4°.

В Житомире в среду - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°.

В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.

В Кропивницком - дождь, температура ночью -1°, днем +14°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+9°.

В Одессе 7 апреля - дождь, температура ночью +1°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +13°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +15°.

В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+9°.

В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +10°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +1°, днем +11°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, дождь, +2°...+15°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +19°.

Народные приметы 7 апреля

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

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Автор: Елена Пилипчак