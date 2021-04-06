Завтра Украину накроют осадки / фото УНИАН
В среду, 6 апреля, дожди со снегом переместятся с западных областей на остальную территорию. Температура на западе и в центре будет держаться на уровне +5°, а на востоке потеплеет до неожиданных +19°. Практически по всей территории ожидаются дожди, местами - со снегом.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - снег с дождем, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- Во Львове в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +6°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +8°.
- В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
- В Тернополе 7 апреля ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°, дождь.
- В Виннице завтра снег с дождем, -2°...+4°.
- В Житомире в среду - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +10°.
- В Кропивницком - дождь, температура ночью -1°, днем +14°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+9°.
- В Одессе 7 апреля - дождь, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Херсоне в среду ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +13°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +15°.
- В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+9°.
- В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, дождь, +2°...+15°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +19°.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 7 апреля
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
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