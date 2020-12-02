Снег с дождем временно отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 2 декабря 2020
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Дневная температура останется на уровне +2°.

Осадки временно отступят / Фото REUTERS
Осадки временно отступят / Фото REUTERS

В четверг, 3 декабря, Украину покинет снег и дожди: по всей стране ожидается сухая прохладная погода. Средняя температура по стране днем +1°...+2°, в Крыму - до +11°. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, пасмурная погода ожидается только в Херсонщине, Николаевщине и центральных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды

  • В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
  • В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью ночью -1°, днем 0°.
  • Во Львове в четверг переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +1°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Виннице завтра облачно, +1°...+2°.
  • В Житомире в четверг облачно, температура ночью +1°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +2°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+1°.
  • В Одессе 3 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +7°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью +3°, днем +6°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха -4°...0°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+11°.
  • В Краматорске завтра облачно, температура ночью -3°, днем +2°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем -1°.
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото УНИАН

3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.

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Автор: Елена Пилипчак

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