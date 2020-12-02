Снег с дождем временно отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Дневная температура останется на уровне +2°.
В четверг, 3 декабря, Украину покинет снег и дожди: по всей стране ожидается сухая прохладная погода. Средняя температура по стране днем +1°...+2°, в Крыму - до +11°. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, пасмурная погода ожидается только в Херсонщине, Николаевщине и центральных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды
- В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью ночью -1°, днем 0°.
- Во Львове в четверг переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +1°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Виннице завтра облачно, +1°...+2°.
- В Житомире в четверг облачно, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+1°.
- В Одессе 3 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +7°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью +3°, днем +6°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -4°...0°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра облачно, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем -1°.
3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В Конотопе выпало 15 сантиметров снега (фото)
- В сети показали обледеневшую трассу "Одесса-Рени" (фото, видео)
- Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
- Снег с дождем и гололедица: синоптик дала неутешительный прогноз погоды на завтра
- Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-1°... -3°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы0°... -4°
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-3° / +9°
Влажность:52 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей