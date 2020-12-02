Снег с дождем временно отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Дневная температура останется на уровне +2°.

Осадки временно отступят / Фото REUTERS

В четверг, 3 декабря, Украину покинет снег и дожди: по всей стране ожидается сухая прохладная погода. Средняя температура по стране днем +1°...+2°, в Крыму - до +11°. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, пасмурная погода ожидается только в Херсонщине, Николаевщине и центральных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью ночью -1°, днем 0°.

Во Львове в четверг переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +1°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра облачно, +1°...+2°.

В Житомире в четверг облачно, температура ночью +1°, днем +2°.

В Черкассах ночью 0°, днем +2°, облачно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+1°.

В Одессе 3 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +7°, облачно.

В Николаеве завтра облачно, ночью +3°, днем +6°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -4°...0°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+11°.

В Краматорске завтра облачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем -1°.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото УНИАН

3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.

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