В Украине пройдут дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)
Температура днем повысится до +7°.
Во вторник, 24 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет только в Симферополе, Полтаве, Сумах и Харькове. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +2°...+7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине потеплеет до +11°, но в субботу снова вернется снег: погода на неделю (карта)
- В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -2°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+5°.
- В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Черкассах ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура воздуха 0°...+3°.
- В Одессе 24 ноября облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Сумах завтра будет переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха -2°...+3°.
- В Харькове - дождь, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, -1°...+6°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем -1°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).
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Погода в Украине
- Винница+6°... +2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+6°... +3°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+5°... +2°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+7°... +4°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+5°... +2°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+11°... +3°
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+2° / +12°
Влажность:55 %
Давление:754 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:02
Закат16:50
Видимость:16 км
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