В Украине пройдут дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 23 ноября 2020
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Температура днем повысится до +7°.

Завтра в Украине ожидаются осадки / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются осадки / фото УНИАН

Во вторник, 24 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет только в Симферополе, Полтаве, Сумах и Харькове. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +2°...+7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Украине потеплеет до +11°, но в субботу снова вернется снег: погода на неделю (карта)

  • В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • Во Львове во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -2°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+5°.
  • В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Полтаве завтра переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура воздуха 0°...+3°.
  • В Одессе 24 ноября облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Сумах завтра будет переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха -2°...+3°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, -1°...+6°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем -1°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
Погода в Украине на 24 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 24 ноября / фото УНИАН

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

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Автор: Елена Пилипчак

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