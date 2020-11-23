В Украине пройдут дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

Температура днем повысится до +7°.

Завтра в Украине ожидаются осадки / фото УНИАН

Во вторник, 24 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет только в Симферополе, Полтаве, Сумах и Харькове. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +2°...+7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также В Украине потеплеет до +11°, но в субботу снова вернется снег: погода на неделю (карта)

В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+5°.

В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +6°.

В Черкассах ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Полтаве завтра переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура воздуха 0°...+3°.

В Одессе 24 ноября облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем +5°, переменная облачность.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.

В Сумах завтра будет переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха -2°...+3°.

В Харькове - дождь, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, -1°...+6°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем -1°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

Погода в Украине на 24 ноября / фото УНИАН

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: