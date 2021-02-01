"Пауза" от снега: завтра сильные осадки в Украине прекратятся и начнется потепление
Днем теплее всего будет на востоке: температура достигнет +7°.
Завтра, 2 февраля, восток окажется самым теплым: ночью +1°...+4°, днем +5°...+7° градусов, но на Харьковщине - холоднее, в течение дня +2°...+4°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
От +10° до -10°: на этой неделе Украину ожидают резкие скачки температуры, дожди и снег (карта)
На севере ожидается холодная погода: ночью -7°...-15°, днем -3°...-7°.
В центре: ночью морозно, -3°...-7°, но днем - оттепель. А в Днепре с районами ночью около нуля, днем до +5°.
В Запорожье и на Херсонщине ночью +2°...+4°, днем +4°...+9°, в Одесской и Николаевской области ночью -1°...-3°, днем +2°...+4°. В Крыму днем вероятно до +10°...+13°.
На Западе: ночью -3°...-6°, на Волыни и Ривенщине до -10°...-14°, днем от 2° мороза до +2°, на Закарпатье до +5°.
"Во вторник циклон, который сегодня в Украине сыплет снегом и даже льет дождями, поедет дальше. А его место временно займет антициклон. Поэтому завтра в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, только влияние циклона еще будуь чувствовать южная и восточная части, там 2 февраля будут преобладать дожди", - написала синоптик.
В Киеве во вторник - преимущественно сухо, "пауза" от снега. Однако будет морозно, ночью -8°...-10°, на окраинах до -12°, днем -3°...-5°.
На дорогах - гололедица.
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