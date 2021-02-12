Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы
Диденко говорит, что снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.
По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое будет усиливаться на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. На дорогах - гололедица.
Температура воздуха ночью ожидается -10°...-16°, днем -5°...-11°. В Крыму и на Закарпатье только днем от -2° до +2°.
Завтра будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным со штормовыми порывами.
В Киеве на выходных - также холодно, ночью -12°...-14°, днем -7°...-10°. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, однако без серьезных осадков.
"На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля", - резюмировала синоптик.
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