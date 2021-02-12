Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы

16:10, 12 февраля 2021
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Диденко говорит, что снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.

По словам синоптика, уже завтра осадки прекратятся / Фото ua.depositphotos.com
По словам синоптика, уже завтра осадки прекратятся / Фото ua.depositphotos.com

По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое будет усиливаться на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха ночью ожидается -10°...-16°, днем -5°...-11°. В Крыму и на Закарпатье только днем от -2° до +2°.

Завтра будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным со штормовыми порывами.

В Киеве на выходных - также холодно, ночью -12°...-14°, днем -7°...-10°. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, однако без серьезных осадков.

"На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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