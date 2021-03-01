Первый день весны в Украине начнется дождями: прогноз погоды на сегодня (карта)

08:00, 1 марта 2021
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Почти по всей Украине будет облачно.

Несколько областей накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Несколько областей накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 1 марта, практически по всей стране ожидается пасмурная погода. Западную и южную части зацепят дожди. Температура днем повысится до +8°, в центральных областях не ожидается выше +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Гололедица и снег: синоптики рассказали, как в Украине начнется весна

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
  • Во Львове в понедельник ожидается облачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Луцке - облачно, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ривне в понедельник ожидается облачная погода, ночью -1°, днем +4°.
  • В Тернополе 1 марта ночью будет -1°, днем +4°, дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске сегодня дождь, ночью -2°, днем +8°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +6°.
  • В Виннице сегодня облачно, -1°...+4°.
  • В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Черкассах - облачно, ночью -1°, днем +3°.
  • В Кропивницком - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Полтаве сегодня облачная погода, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 1 марта - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -2°, днем +5°, переменная облачность.
  • В Николаеве сегодня будет дождь, ночью -1°, днем +5°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +4°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, -3°...+3°.
  • В Краматорске - сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.
Прогноз погоды на 1 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды на 1 марта / фото УНИАН

Народные приметы 1 марта

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

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Автор: Елена Пилипчак

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