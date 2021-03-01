Первый день весны в Украине начнется дождями: прогноз погоды на сегодня (карта)
Почти по всей Украине будет облачно.
В понедельник, 1 марта, практически по всей стране ожидается пасмурная погода. Западную и южную части зацепят дожди. Температура днем повысится до +8°, в центральных областях не ожидается выше +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Гололедица и снег: синоптики рассказали, как в Украине начнется весна
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Луцке - облачно, ночью -1°, днем +6°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода, ночью -1°, днем +4°.
- В Тернополе 1 марта ночью будет -1°, днем +4°, дождь.
- В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске сегодня дождь, ночью -2°, днем +8°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +6°.
- В Виннице сегодня облачно, -1°...+4°.
- В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Черкассах - облачно, ночью -1°, днем +3°.
- В Кропивницком - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Полтаве сегодня облачная погода, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 1 марта - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Херсоне в понедельник ночью -2°, днем +5°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет дождь, ночью -1°, днем +5°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +4°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -1°...+4°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, -3°...+3°.
- В Краматорске - сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.
Народные приметы 1 марта
1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+4°... +1°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+6°... 0°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:-2° / +14°
Влажность:63 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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