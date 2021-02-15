Сегодня в Киеве прекратится снег, температура ночью упадет до -19°
До обеда ожидаются снегопады.
В понедельник, 15 февраля, в Киеве днем температура достигнет -6°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Снегопады отступают: сегодня во многих областях Украины покажется солнце, а ночью ударит мороз (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -19°, а днем столбики термометров покажут -6°.
Весь день будет облачная погода с прояснениями. До обеда ожидаются снегопады.
Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.
Атмосферное давление 755 мм ртутного столба.
Народные приметы 15 февраля
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
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