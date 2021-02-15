Сегодня в Киеве прекратится снег, температура ночью упадет до -19°

До обеда ожидаются снегопады.

В Киеве продолжается настоящая зима / Фото УНИАН

В понедельник, 15 февраля, в Киеве днем температура достигнет -6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -19°, а днем столбики термометров покажут -6°.

Весь день будет облачная погода с прояснениями. До обеда ожидаются снегопады.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба.

Народные приметы 15 февраля

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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