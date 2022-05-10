В среду, 11 мая, в Киеве будет теплый и солнечный день.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице похолодает до +6°, днем столбики термометров покажут +18°, а вечером будет около +15°. Без осадков.
Весь день 11 мая в Киеве будет светить солнце, во второй половине дня появится облачность.
Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Скорость его составит 1,1 - 3,2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 11 мая
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +22°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +21°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +20°.
В Тернополе 11 мая ночью будет +7°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +8°...+20°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +6°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+17°.
В Одессе 11 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.
В Херсоне в среду ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+17°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +16°.