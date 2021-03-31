Начало апреля порадует киевлян солнцем и теплом до +20°

17:00, 31 марта 2021
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Осадков в столице не ожидается.

В Киеве ожидается ясный день / Фото ua.depositphotos.com
В Киеве ожидается ясный день / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 1 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра в Украине потеплеет до +20°, несколько областей накроют ливни (карта)

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +9°.

Практически весь день будет наблюдаться ясная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 4,2 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Народные приметы 1 апреля

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

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Автор: Елена Пилипчак

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