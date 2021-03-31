Начало апреля порадует киевлян солнцем и теплом до +20°
Осадков в столице не ожидается.
В четверг, 1 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра в Украине потеплеет до +20°, несколько областей накроют ливни (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +9°.
Практически весь день будет наблюдаться ясная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 4,2 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Народные приметы 1 апреля
1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
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+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+4° / +18°
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:90 %
Восход:06:56
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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