На выходных будет сухая, преимущественно солнечная погода.

В пятницу, 5 мая, самая теплая погода будет на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины.

Синоптик Наталка Диденко заявила, что в течение дня ожидается +17+22 градуса. Так, в западных, северных областях и Винницкой области будет несколько прохладнее. Там воздух прогреется лишь до +12 +16 градусов.

Дожди, преимущественно небольшие, затронут запад, север и местами центр Украины. Вечером осадки могут выпасть в Харьковской области. На остальной территории ожидается сухая солнечная погода.

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В Киеве 5-го мая увеличится облачность. Там может покапать небольшой дождь, но это будет недолго. Температура воздуха составит +14 +16 градусов.

"В субботу-воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает. Любуемся маем, заботимся о безопасности, не засыпаем за рулем или на клавиатуре после бессонной ночи, нюхаем сирень, донатим и верим в наши ВСУ и ПВО", - написала синоптик.

Погода будет в Украине в мае

По данным Украгидрометцентра, май 2023 в Украине будет в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагается на уровне 14-18° тепла.

Количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако на Закарпатье и Прикарпатье дождей выпадет больше, чем обычно.

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