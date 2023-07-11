На побережье после шторма выбросило сотни тонн мотыля, которым питаются птицы.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" наблюдается необычное яркое явление.

Как сообщает сотрудник парка Иван Русев на своей странице в Facebook, в Черном море и на лиманах несколько дней был мощный шторм, который принес сюрприз - дары природы в виде мотыля хирономид. "Хирономиды - комары, или дергуны, которые часто досаждают людям возле водоемов, имеют огромное значение в Тузловских лиманах, как самый многочисленный природный корм для большинства видов рыб и водно-болотных птиц", - рассказывает ученый.

Он добавляет, что это - комары с длинными ножками, которые летают большими роями и толкутся в вечернем воздухе, иногда напоминая смерчи. Для людей и животных эти комары абсолютно безвредны, потому что не кусаются. Однако их личинки (мотыль) - любимая "продовольственная база" для рыб и птиц.

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Этот мотыль - рубиново-красные червячки, обычно, - на дне водоемов, но сейчас штормом его выбросило на сушу. "Обследуя мелководье наших лиманов мы обнаружили много мотыля, иногда в скоплениях водорослей, которые выбрасывает лиманный шторм. И здесь, в местах сосредоточения мотыля, скапливается на кормлении очень много птиц, среди которых самыми массовыми являются несколько видов уток, мартины обыкновенные и малые, кулики рябя и т. п общей численностью несколько десятков тысяч", - говорит Русев.

По его словам, по периметру всех Тузловских лиманов на побережье штормом выбросило множество мотыля, которого хватит на сотни тысяч птиц. То есть, речь идет о сотнях тонн биологической массы, которая сейчас стала своеобразным банкетом, в частности, для пернатых.

Русев добавляет: мотыль, который останется на берегу, становится органическим фундаментом для мух-береговушек и основой для формирования лечебного ила.

Тузловские лиманы: последние новости

Напомним, в этом году на территории нацпарка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, наблюдается много интересного. Например, впервые здесь начали гнездование редкие "фениксы" - розовые фламинго, которых сейчас в заповеднике более полутысячи.

Также сюда перекочевали краснокнижные огары, которые, предположительно, прилетели из Аскании-Нова - из зоны оккупации. Кроме того, в нацпарке впервые появился редкий паук - черная толстоголовка.

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