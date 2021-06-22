В результате стихии погиб мужчина, отец троих детей.

По югу Канады пронесся разрушительный торнадо. В результате стихии погиб мужчина, несколько человек пострадали.

Об этом сообщает CBC.

Как сообщается, торнадо обрушился на пригород Монреаля Маскуш.

Муниципальные власти подтвердили, что в результате торнадо погиб отец троих детей. Мэр Маскуша Гийом Трембле выразил соболезнования семье жертвы, но не смог сообщить более подробную информацию о причине смерти.

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По словам местных пожарных, от торнадо пострадало от 75 до 100 домов. Около сотни человек вынуждены покинуть свои разрушенные дома. Еще два человека получили травмы.

"У нас есть дома, которые сорвало с фундамента. Повсюду на улицах электрические провода и много поваленных деревьев", - рассказал мэр Маскуша.

Как сообщается, в результате непогоды более 50000 потребителей остались без электричества.

"Я никогда раньше не видел такого в этом регионе. Я видел штормы. Мы замерзали зимой. Но никогда не было такого торнадо", - поделился один из местных жителей.

Торнадо в США

Как сообщал Погода УНИАН, накануне на американский штат Иллинойс и город Чикаго также обрушились грозы и торнадо. В общей сложности шесть человек получили травмы, а некоторые жители были эвакуированы в близлежащие убежища. В районе бедствия было много утечек газа, однако пожаров удалось избежать.

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Автор: Екатерина Лиманская