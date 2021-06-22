Тысячи людей остались без электричества. В районе стихии произошло множество утечек газа.

На американский штат Иллинойс и город Чикаго обрушились грозы и торнадо.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, крупній торнадо прошелся по западному пригороду Чикаго, затем на город обрушились грозы, причинив ущерб.

В общей сложности шесть человек получили травмы, а некоторые жители были эвакуированы в близлежащие убежища. В районе бедствия было много утечек газа, однако пожаров удалось избежать.

Как сообщается, только в округе Дюпейдж около 12 тысяч потребителей остались без электричества.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в штате Оклахома пилот планера во время полета столкнулся лицом к лицу с настоящим торнадо и снял это на видео. В тот день не было явных крупномасштабных погодных условий, которые могли бы указать метеорологам на возможность появления торнадо. Пилот Дэвид Эванс также не видел торнадо на радаре своего планера.

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Автор: Екатерина Лиманская