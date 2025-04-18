Высокие температуры уже ухудшают психическое здоровье людей.

Глобальное потепление критически сказывается на психическом здоровье людей. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Ученые предупреждают, что повышение температуры может привести к большему количеству расстройств психического здоровья.

Как сообщается, высокие температуры уже способствуют тысячам случаев плохого психического здоровья каждый год. Это число может резко возрасти к 2050 году, поскольку планета продолжает нагреваться.

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"От легкого стресса до серьезных состояний, таких как шизофрения, повышение температуры усложняет жизнь миллионов людей", - говорит доктор Пэн Би, ведущий автор исследования из Школы общественного здравоохранения Университета Аделаиды.

В частности, ученые подсчитали, что жара приводит к ежегодной потере более 8450 лет здоровой жизни в Австралии. Это около 1,8% от общего бремени психических и поведенческих расстройств в стране.

Исследователи предупреждают, что к 2050 году это число может увеличиться почти аж на 50%, поскольку климат продолжает теплеть, а волны тепла становятся все длиннее.

Особенно страдают молодые люди в возрасте от 15 до 44 лет. Речь идет о широком спектре заболеваний, связанных с эмоциональной регуляцией, мышлением и поведением, включая тревогу, депрессию, биполярное расстройство, шизофрению, расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков.

Опасная жара убивает людей - исследование

Ранее ученые подсчитали, что высокая температура воздуха может убить на 50% больше людей в Европе до конца века.

Предполагается, что 8 тысяч человек будут умирать ежегодно из-за "субоптимальных температур" даже при самом оптимистичном сценарии сокращения загрязнения, которое нагревает планету. При худшем сценарии ежегодно от жары будет погибать 80 тысяч человек.

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