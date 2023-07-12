Непогода ожидается завтра, 13 июля.

В четверг, 13 июля, в ряде областей Украины разбушуется непогода. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы.

"13 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 13 июля - прогноз на завтра

По данным Укргидрометцентра, в четверг в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Винницкой, Житомирской областях дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер юго - западный с переходом на Западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°, днем воздух прогреется до 26-31°, в Одесской области будет жара до 35°, а в западных и восточных областях прогнозируются комфортные 22-27°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков ветер юго-западный с переходом на северо - западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 26-31°; в Киеве ночью будет 15-17°, днем-около 30°.

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