В городе и области ожидаются сильные заморозки.

Во Львове несколько ближайших ночей будут сильные заморозки. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии:

"По городу Львову: 17-20 октября ночью и утром сильный заморозок 0...-2°"

Сильные заморозки до 0...-5° ночью и утром ожидаются также и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз

По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем составит +8°...+13°.

Во Львове 16 октября также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Воздух днем максимально прогреется до +9°...+11°.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе на Львовщине ожидается прохладная погода. Осадки прекратятся, а ночью ожидается сильный заморозок 0...-3°. Днем температура воздуха составит +8°...+13°. На выходных ночные температуры будут оставаться низкими, дневные - несколько выше, +11°...+16°.

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