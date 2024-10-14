Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 14 октября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня на Львовщине ожидаются сильные порывы ветра.

"По территории Львовской области и городу Львову на сутки 14 октября порывы ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 14 октября

В понедельник, 14 октября, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над странами Балтики.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +7°...+12°.

По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем +9°...+11°.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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