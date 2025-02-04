Горожан предупреждают об опасности на дорогах.

Во Львове на четыре дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение объявлено и для Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову: 4-7 февраля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

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Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

По Львовской области во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура ночью будет падать до -4°...-9°, а днем ожидается от 3° мороза до 2° тепла.

В самом Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут -1°...+1°. Ухудшение видимости в осадках.

В целом, по данным синоптиков, в течение недели на Львовщине ожидается погода преимущественно без существенных осадков, временами небольшой снег. Температура ночью будет опускаться до -10°, днем - до +2°.

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