По территории области также действует повышенный уровень опасности.

Во Львове на сегодня, 11 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением до первой половины дня 11 февраля туман видимостью 200 - 500 метров, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

По их данным, местами туман будет наблюдаться и по территории Львовской области. Также на отдельных участках дорог по области будет гололедица.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

11 февраля погоду на Львовщине будет определять южная периферия антициклона с центром над странами Балтии.

В течение дня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Днем столбики термометров покажут по области от -1° до +4°. Во Львове сегодня будет 0°...+2°.

По данным синоптиков, погода на этой рабочей неделе ожидается прохладная и преимущественно без осадков. Львовщина будет находиться под влиянием антициклона "Эльвира". Температуры ночью по области могут достичь 13° мороза, а днем - до 5° тепла.

Однако уже в конце недели, в связи с прохождением атмосферных фронтов, возможно выпадение небольших осадков в виде снега и мокрого снега, незначительное повышение ночных и дневных температур: ночью -2°...-7°, днем +2°...+7°.

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