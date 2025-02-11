Во Львове на сегодня, 11 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"В ближайший час с сохранением до первой половины дня 11 февраля туман видимостью 200 - 500 метров, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.
По их данным, местами туман будет наблюдаться и по территории Львовской области. Также на отдельных участках дорог по области будет гололедица.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
11 февраля погоду на Львовщине будет определять южная периферия антициклона с центром над странами Балтии.
В течение дня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Днем столбики термометров покажут по области от -1° до +4°. Во Львове сегодня будет 0°...+2°.
По данным синоптиков, погода на этой рабочей неделе ожидается прохладная и преимущественно без осадков. Львовщина будет находиться под влиянием антициклона "Эльвира". Температуры ночью по области могут достичь 13° мороза, а днем - до 5° тепла.
Однако уже в конце недели, в связи с прохождением атмосферных фронтов, возможно выпадение небольших осадков в виде снега и мокрого снега, незначительное повышение ночных и дневных температур: ночью -2°...-7°, днем +2°...+7°.