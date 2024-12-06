По Львовской области также объявлено предупреждение.

Во Львове и Львовской области на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову в течение 6 - 7 декабря на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Из-за гололеда объявлен І уровень опасности, желтый.

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В целом, по данным синоптиков, 6 декабря погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Благодаря ему будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром слабый туман. На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области -1°...-6°, а днем 0°...+5°. Во Львове 6 декабря воздух прогреется до +2°...+4°.

Погода 6 декабря - прогноз по Украине

На День святого Николая в Украине будет облачно. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами гололед, а на дорогах - гололедица.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток ожидается от 3° мороза до 2° тепла, только на юге страны воздух прогреется до +2°...+7°.

В Карпатах сегодня будет небольшой снег, а столбики термометров покажут 0°...-5°.

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