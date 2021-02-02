В Виннице объявлен первый уровень погодной опасности: город занесло снегом (фото, видео)

Сейчас снегопад в Виннице прекратился.

Город накрыл снег / Фото vn.depo.ua

Первый уровень опасности объявлен в Винницкой области. Спасатели просят водителей не выезжать своими авто. Здесь накануне свирепствовала метель.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас снегопад в Виннице прекратился, выпало около 15-20 сантиметров снега.

Непогода принесла много неприятностей, особенно для водителей. Снежить начало еще вчера, 1 февраля, после обеда, и город сразу остановился в пробках. Машины попадали в аварии, слетали в кюветы и сбивали пешеходов.

Винницу засыпало снегом / Фото: Aleks Elk

Водители жаловались, что убирают на посыпают только центральные улицы, а на второстепенных дорогах очень скользко.

Коммунальщики говорят, что работают с 05:00 и везде не успевают чистить и посыпать. Убрать все обещают к обеду.

Затопленные улицы в Одессе

Непогода в Одессе отступила, и началось потепление. В результате этого из-за снега, который быстро растаял, одесские дороги буквально превратились в реки.

На кадрах видно, что снег сошел и вода затопила улицы. Очевидно, что дождевая канализация работает плохо и автомобили вынуждены ездить по затопленным дорогам.

В то же время, на дорогах в результате непогоды образовались ямы.

Больше всего пострадала от непогоды и постоянного скопления тяжеловесов автомобильная дорога М-05 Киев - Одесса. На некоторых участках дороги образовались значительные ямы, ведь капитальный ремонт трассы не проводился более 20 лет. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году.