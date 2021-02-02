Машины "плывут" по дорогам: Одессу затопило из-за стремительно растаявшего снега (видео)

Снег сошел, и вода затопила улицы.

Иллюстрация: затопленные улицы / Фото opentv.media

Непогода в Одессе отступила, и началось потепление. В результате этого из-за расстаявшего снега одесские дороги буквально превратились в реки.

Об этом свидетельствуют видео, которые публиковали 1 февраля пользователи соцсетей.

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На кадрах видно, что снег сошел и вода затопила улицы. По всей видимости, ливневые системы работают плохо и автомобили вынуждены ездить по затопленным дорогам.

В то же время, на дорогах в результате непогоды образовалась ямы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области на своей странице в Facebook.

"В течение пяти суток в Одесской области бушевала непогода - значительный снегопад, метели, гололед и гололедица. На дорогах, которые десятки лет качественно не ремонтировались, образовались ямы", - говорится в сообщении.

После обследования дорог и выявления ям, будет составлен дефектные акты и начаты работы по ликвидации ямочности на дорогах. Утверждается, что асфальтобетонные заводы уже начали свою подготовку.

Больше всего пострадала от непогоды и постоянного скопления тяжеловесов - автомобильная дорога М-05 Киев - Одесса. На некоторых участках дороги образовалась значительные ямы, ведь капитальный ремонт этой дороги не проводился более 20 лет. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году.

Непогода в Одессе: