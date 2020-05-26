Завтра в Украине пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (видеопрогноз)

16:30, 26 мая 2020
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Прохладнее всего будет в северных областях.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +18°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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