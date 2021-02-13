Непогода бушует: в семи областях Украины обесточены 64 населенных пункта

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Погода в Украине - спасатели отчитались о последствиях снегопадов, детали / УНИАН

В семи областях Украины из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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«В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2», - сказано в сообщении.

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Погода в Украине

По информации ГСЧС по состоянию на 7:00 утра 13 февраля небольшой снег наблюдается в Житомирской, Ривненской и Черниговской областях.

Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура 8-13° мороза, в западных и южных областях местами

2-7° мороза, в Карпатах 16-21° мороза.