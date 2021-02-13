Непогода бушует: в семи областях Украины обесточены 64 населенных пункта
В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.
В семи областях Украины из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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«В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2», - сказано в сообщении.
В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.
Погода в Украине
По информации ГСЧС по состоянию на 7:00 утра 13 февраля небольшой снег наблюдается в Житомирской, Ривненской и Черниговской областях.
Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура 8-13° мороза, в западных и южных областях местами
2-7° мороза, в Карпатах 16-21° мороза.
- Винница-10°... -12°
- Днепр-10°... -13°
- Донецк-8°... -11°
- Житомир-10°... -12°
- Запорожье-9°... -11°
- Ивано-Франковск-6°... -7°
- Киев-11°... -13°
- Кропивницкий-11°... -14°
- Луганск-6°... -11°
- Луцк-6°... -7°
- Львов-4°... -5°
- Николаев-8°... -10°
- Одесса-7°... -9°
- Полтава-12°... -14°
- Ровно-8°... -9°
- Симферополь-6°... -10°
- Сумы-13°... -16°
- Тернополь-7°... -8°
- Харьков-10°... -14°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницкий-9°... -10°
- Черкассы-12°... -16°
- Чернигов-11°... -14°
- Черновцы-7°... -8°